Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - 24-jähriger Gassigänger mit Messer bedroht und ausgeraubt - Täter erbeuten Handy und Geldbörse

Düsseldorf (ots)

Als der junge Mann gestern um kurz nach 23 Uhr den Hund seiner Mutter ausführte wurde er von drei Unbekannten umringt, mit einem Messer bedroht und beraubt. Das Trio 25 bis 30 Jahre alter Männer erbeutete ein Smartphone und das Portemonnaie des Opfers. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis.

Den Schilderungen des Geschädigten zufolge war er um 23 Uhr in einem Grünstreifen an der Ecke Itterstraße/Kaldenberger Straße unterwegs, um den Hund seiner Mutter auszuführen, als ihn plötzlich drei unbekannte Männer umringten. Nach anfänglichem Geplänkel rings um das Thema Rauchen, kamen die drei schnell zur Sache und forderten unter Drohung mit einem Messer die Herausgabe des Handys. Anschließend durchsuchten sie den 24-Jährigen noch nach Wertsachen und eigneten sich sein Portemonnaie an. Schließlich entfernte sich das Trio in Richtung Münchener Straße.

Die Täter sind 25 bis 30 Jahre alt, alle etwa 1,80 Meter groß und waren sportlich gekleidet. Einer hatte dunkle Haare und einen Dreitagbart. Er trug eine kurze schwarze Sporthose und ein graues T-Shirt mit hellen Streifen. Die anderen beiden hatten Basecaps auf.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0211-870 0.

