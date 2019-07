Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schmuck und Bargeld in Varel entwendet - mutmaßlicher Dieb wurde im Rahmen der Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen noch am Abend im Stadtgebiet gefasst - Ermittler bitten um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Sonntagabend, 28.07.2019, ist es in der Gartenstraße in Varel zu einem Diebstahl von diversen Wertgegenständen aus einer Wohnung gekommen. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein zunächst unbekannter Täter eine Erdgeschoßwohnung, die nicht verschlossen war und entwendete unter anderem Schmuck und Bargeld.

Die Bewohnerin war kurzzeitig eingeschlafen und wurde gegen 20:15 Uhr von Geräuschen wach. Als sie beabsichtigte aufzustehen, sah sie noch, wie eine Person aus ihrer Wohnung lief.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung und der ergänzenden Ermittlungen konnten die Beamten die in Tatverdacht geratene Person gegen 23:30 Uhr im Stadtgebiet Varel antreffen.

Bei der in den Fokus geratenen Person handelt es sich um einen 21-jährigen Vareler, der zusätzlich wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad auffiel. Außerdem konnten die Beamten einen Teil des entwendeten Schmucks sicherstellen.

Gegen den Heranwachsenden leiteten die Beamten u.a. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Diebstahls ein, die Ermittlungen dauern an.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei zur weiteren Aufklärung um mögliche ergänzende Hinweise. Zeugen, die auffällige Personen bemerkt oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

