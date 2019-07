Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für den Zeitraum 26.-28.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Balkons Varel Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, wurde ein Brand an einem Mehrfamilienhaus in Varel, OT Obenstrohe, Lühkenskamp, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Kunststofflamellen eines Balkons sowie die darauf befindlichen Gartenmöbel in Brand standen. Durch die Ortsteilfeuerwehr Obenstrohe Varel konnte das Feuer gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden kann zur Zeit nicht beziffert werden. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Einbruch Varel/Obenstrohe In der Zeit zwischen Mittwoch, 24.07., 22:00 Uhr, und Samstag, 27.07., 16:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Sprecherhäuschen des TuS Obenstrohe ein. Die Holzläden wurden aufgehebelt, die dahinterliegende Verglasung eingeschlagen und das Fenster geöffnet. Im Inneren wurden die Schränke durchwühlt. Zum Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel 044519230 in Verbindung zu setzen. Trunkenheit im Verkehr Varel Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine 72-jährige Führerin eines Pkw in Varel, Zum Jadebusen, angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Atemalkoholkonzentration betrug 0,63 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Verkehrsunfallgeschehen Varel Der 60-jährige Fahrer eines Pedelec wurde am Freitag, gegen 13:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Varel, Torhegenhausstraße, schwer verletzt. Nachdem dem Fahrer ein Insekt in das Gesicht geflogen war, verlor er die Kontrolle über das Pedelec und stieß gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer erhebliche Gesichtsverletzungen. Die Unfallschäden werden auf ca. 1500,- Euro beziffert. Zu einem weiteren Unfall kam es ebenfalls am Freitag, gegen 18:10 Uhr, im Dwokuhlenweg. Dort begegneten sich eine 74-jährige Fahrerin eines Pedelec und eine 56-jährige Fahrradfahrerin. Die Pedelecfahrerin befuhr den Sumpfweg und bog nach links in den Dwokuhlenweg ab. Die Fahrradfahrerin befuhr den Dwokuhlenweg und wollte in den Sumpfweg abbiegen. Beide Fahrerinnen wollten der jeweils Entgegenkommenden ausweichen und kamen bei dem Ausweichmanöver zu Sturz. Die Fahrerin des Pedelec wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

