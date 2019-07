Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Anhänger löste sich - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Freitagvormittag, 26.07.2019, kam es gegen kurz vor 11 Uhr in der Preußenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger bog mit seinem Pkw Opel und Anhänger von der Posener Straße in die Preußenstraße ab. Aus bislang unbekannten Gründen löste sich bei dem Abbiegevorgang der Anhänger von der Kupplung.

Eine 77-jährige Skoda-Fahrerin befuhr zu dieser Zeit die Preußenstraße in Richtung Posener Straße und konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Anhänger nicht mehr verhindern. Am Anhänger und am Pkw Skoda entstanden Sachschäden von mind. 11.000 EURO. Bei dem Unfall wurde die 77-Jährige leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa 30 Minuten vollgesperrt werden; die Aufräumarbeiten dauern derzeit an, der Verkehr kann jedoch wieder fließen.

