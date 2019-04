Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Doppeltes Pech mit Glück im Unglück

Gleich zwei Anhängergespanne verunglückten am Freitagnachmittag auf der B30 bei Ulm-Wiblingen

Ulm (ots)

Auf vorschriftsmäßige Beladung ihrer Anhänger legten zwei miteinander verwandte Autofahrer offensichtlich nicht viel Wert. In beiden Fällen ging es schief. Beide Unfälle ereigneten sich zeitgleich im Abstand von wenigen Kilometern. Glücklicherweise wurde bei den Verkehrsunfällen nur ein Fahrer leicht verletzt. Bei dem ersten Gespann handelte es sich um Lada mit Anhänger. Der Anhänger war mit 4,5m langen Dielen beladen. Diese ragten etwa 2,9 m nach hinten über die Ladefläche des Anhängers hinaus. Nach derzeitigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich der Anhänger aufgrund der fehlerhaften Beladung so aufschaukelte, dass das Gespann auf der B30 in Fahrtrichtung Biberach auf Höhe Ulm-Donaustetten ins Schleudern kam. Dabei kam der 30jährige Fahrer um 15.45 Uhr mit seinem Lada samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der Pkw sich überschlug riss der Anhänger ab und blieb in der Böschung stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Seine beiden im Auto sitzenden 3 und 6 Jahre alten Kinder blieben unverletzt - wobei der jüngere der beiden Söhne auf einem für sein Alter ungeeigneten Kindersitz saß. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Das zweite Gespann aus einem Mazda mit Anhänger und gleichen Beladungsfehlern ereilte das gleiche Schicksal wenige Minuten nachher bereits auf Höhe Ulm-Wiblingen. Das Auto mit Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Wildschutzzaun zum Stehen. Der 63jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei diesem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Beide Fahrer sind miteinander verwandt und waren wohl ursprünglich im Konvoi unterwegs. Gegen beide Fahrer wird jetzt wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten ermittelt. Die Verkehrsunfälle wurden durch Streifen des Polizeireviers Ulm-West und des Verkehrskommissariats Laupheim aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B30 Fahrtrichtung Biberach. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(/0691403, 0691683)

