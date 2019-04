Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Essen angebrannt

Feuerwehr weckt schlafenden Koch

Ulm (ots)

Seinem Rauchmelder zu verdanken hat es ein 32jähriger Mann, dass er am Freitagabend gegen 22 Uhr gerade noch rechtzeitig aus einer misslichen Lage befreit werden konnte. Er hatte sich in seinem Appartement Essen zubereitet. Noch während dieses auf dem Herd köchelte, schlief er auf seinem Sofa sitzend ein. Schließlich brannte das Essen unter stetiger Rauchentwicklung in den Topf. Durch den ausgelösten Rauchmelder wurde eine Zeugin aufmerksam und rief die Feuerwehr. Diese war wenige Minuten nach deren Alarmierung vor Ort und musste die Wohnungstüre aufbrechen. Der Mann konnte auf dem Sofa schlafend von der Feuerwehr geweckt werden. Wie durch ein Wunder war durch das verbrannte Essen kein weiterer Sachschaden entstanden. Der Bewohner wurde zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0694153)

