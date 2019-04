Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dreiste Ladendiebin

Im Kinderwagen verstaute eine junge Frau am Freitagnachmittag geklaute Kleidung und wurde dabei vom Ladendetektiv erwischt

Ulm (ots)

Auf nicht alltägliche Art und Weise versuchte eine Ladendiebin ihre erbeutete Kleidung zu verstecken. Sie war mit ihrem im Kinderwagen liegenden und zwei weiteren Kindern in ein Bekleidungsgeschäft in der Ulmer Innenstadt gegangen. Dort suchte sie sich zahlreiche Kleidungsstücke zusammen und verstaute diese im Kinderwagen. Ohne zur Kasse zu gehen marschierte sie in den Ausgangsbereich. Dort gab sie ihren kleinen Begleitern unmissverständlich das Zeichen aus dem Laden zu rennen. Dies nahm die Frau dann zum Anlass den beiden Kindern samt ihrem Kinderwagen und dem darin verstauten Diebesgut hinterher zu rennen. Einer Ladendetektivin war ihr Verhalten aufgefallen. Der gelang es, die Frau noch in der Fußgängerzone aufzuhalten. Bei der Durchsuchung ihres Kinderwagens konnte durch eine Beamtin des Polizeireviers Ulm-Mitte Kinderkleidung im Wert von mehr als 330 Euro aufgefunden werden. Sie erwartet nun eine Strafverfahren wegen Diebstahls. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0691193)

