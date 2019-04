Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Betrunkener lenkt sein Auto in den Graben

(BC) Langenenslingen (ots)

Am Freitag gegen 19:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Osteuropäer mit seinem in der Slowkei zugelassenen Skoda auf der Landstraße von Hitzkofen nach Wilflingen. Nach dem Wald überholte er den Vorausfahrenden. Nach dem Überholvorgang fuhr er mit den rechten Rädern auf den Seitenstreifen und über mehrere Leitpfosten. Danach kam er komplett von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr er durch den Graben, über eine Wiese und an der Einmündung von Heudorf her zurück auf die Fahrbahn. Hier räumte das Auto noch die Einrichtungen einer Verkehrsinsel ab. Bei der Fahrt durch den Graben wurde ein Vorderrad heraus gerissen. Die Ursachen für den Unfall sind in der hohen Geschwindigkeit und der Alkoholisierung des Fahrers, der annähernd zwei Promille hatte, zu suchen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein sofort beschlagnahmt. An Auto und Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

