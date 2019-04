Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unbekannter bedroht zwei Frauen

Eine unliebsame Bekanntschaft machten zwei Frauen am Freitagabend in Blaubeuren

Ulm (ots)

Die beiden 67 und 76jähre alten Frauen waren am Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Blaubeurer Bahnhof aus dem Zug ausgestiegen. Auf ihrem Heimweg fiel ihnen ein dunkelhäutiger Mann auf, der sie offensichtlich verfolgte. Der hatte sich bei ihrem Eintreffen bereits im Bereich des Bahnhofsteges aufgehalten. Als die ältere der beiden Frauen Zuhause angekommen ihre Haustüre aufgeschlossen hatte, stand der Unbekannte plötzlich hinter den beiden Frauen und zog ein Messer mit einem gelben Griff. In gut verständlichem Deutsch erklärte er, dass er im gleichen Hause wohnen würde und bedrohte mit dem Messer beide Frauen. Als die jüngere der beiden lauthals anfing zu schreien suchte der Mann sein Heil in der Flucht noch vor er eine Forderung stellte. Der bislang unbekannte wird als ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 165cm groß und schlank beschrieben. Er war mit einem dunkelgrünen Parka mit Kapuze bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/588- zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0693195)

