Diebstahl von Werkzeug Aus einer als Hobby- und Bastelhalle genutzte Werkstatthalle auf dem ehemaligen KSW-Gelände wurden diverses Werkzeug entwendet. Die Tat wurde am Freitagvormittag entdeckt. Zuletzt sei man am Dienstag, den 23.07. in der Halle beschäftigt gewesen. Der Schaden wird auf derzeit 150,- Euro beziffert. Streit über ein Fahrmanöver eskaliert. Am Samstagmorgen, gegen 09:20 Uhr kam es im Bereich der Fahrbahnverengung auf der B 210, hinter der Kreuzung Oldenburger Damm, zwischen zwei Pkw-Fahrern (51J u. 57J) zu einer missverständlichen Verkehrssituation. Der 51-Jährige sah sich daraufhin genötigt, den anderen weiterhin zu verfolgen und sich im Bereich der Kreuzung vor ihm quer aufzustellen. Der 51-Jährige sei daraufhin ausgestiegen und habe den anderen zu Rede gestellt. Schließlich habe er dann durch das geöffnete Seitenfenster dem auf dem Fahrersitz sitzengebliebenen 57-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen und die Ehefrau auf dem Beifahrersitz beleidigt. Bei der Rückkehr zu seinem Opel Adam habe er dann noch beiden den "ausgestreckten Mittelfinger" gezeigt. Die Ehefrau konnte von dieser Aktion noch ein Foto mit dem Handy machen. Eine Zeugin beobachtete diesen Vorfall und informierte die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung wurde eingeleitet. Häufige Parkverstöße im Bereich Klein Wangerooge/Fliegerdeich geahndet Wegen einer Vielzahl von Parkverstößen musste die Polizei am Wochenende im Bereich des Fliegerdeichs als auch im Bereich des Freibades Klein Wangerooge tätig werden. Hierbei wurden auch zum Teil die Rettungswege blockiert. Diese Pkw wurden abgeschleppt. In diesem Zusammenhang wird an die Verkehrsteilnehmer appelliert, die in diesem Bereich bestehenden Parkregelungen zu beachten. Insbesondere sind die gekennzeichneten Rettungswege unbedingt freizuhalten.

