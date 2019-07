POL-WHV: Angezeigte Verkehrsunfallflucht - Fahrer eines Mercedes soll ein Mädchen so erschreckt haben, dass sie zu Fall kam, sich verletzte und er trotz dessen weiterfuhr - Zeugen zur Aufklärung gesucht

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Angezeigte Verkehrsunfallflucht - Fahrer eines Mercedes soll ein Mädchen so erschreckt haben, dass sie zu Fall kam, sich verletzte und er trotz dessen weiterfuhr - Zeugen zur Aufklärung gesucht

Wilhelmshaven

wilhelmshaven. Am Freitagmorgen, 26.07.2019, erschien ein Mädchen im Beisein ihrer Mutter bei der Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen, die sich am Donnerstagnachmittag auf der Peterstraße ereignet haben soll.

Nach bisherigem Sachstand soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Pkw Mercedes gegen 16:45 Uhr über die Fahrspur des Gegenverkehrs über die für ihn "rot"-zeigende Lichtzeichensignalanlage gefahren sein und ein Mädchen angehupt haben.

Die 13-Jährige überquerte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad schiebend die Fußgängerfurt an der Mitscherlichstraße bei "grün" von Süden in Richtung Norden und habe sich so sehr erschreckt, dass sie zu Fall kam und sich am Handgelenk verletzte.

Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung stadtauswärts fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, insbesondere dem zu Boden gefallenen Kind zu helfen.

Dem Mädchen soll ein ca. 40-45 Jahre alter Mann mit einem grünen T-Shirt geholfen haben. Dieser Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Da die Unfallstelle zu dieser Tageszeit gut frequentiert ist, hofft die Polizei auf Hinweise.

Verkehrsteilnehmer, die diesen Vorfall beobachtet oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

