Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Nach Vorderreifenplatzer endete die Fahrt am Baum

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagvormittag, 25.07.2019, befuhr ein 81-Jähriger aus Varel gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 81-Jähriger aus Varel den Kreisverkehr Oldenburger Straße. Hier geriet er mit einem Reifen gegen den Bordstein. Dadurch platzte ein Vorderreifen. Dadurch geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Nach Durchfahren eines Kiesbettes prallte der Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen Baum. Am Fahrzeug und am Baum entstanden Sachschäden, nach bisherigem Sachstand blieb der Senior unverletzt.

