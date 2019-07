Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw rutschte in den Graben - Polizei leitet Verfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Pkw ein und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochmorgen, 24.07.2019, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer gegen kurz vor 7 Uhr bei der Polizei und teilte einen in einem Straßengraben in der Bohnenburger Reihe stehenden Pkw mit.

Die eingesetzten Beamten trafen am Einsatzort auf einen Mann und sahen in Höhe Hausnummer 7 einen dort rückwärts stehenden Pkw BMW.

Der am Ort anwesende Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er der Vater des angeblichen 20-jährigen Fahrzeugführers wäre, der ohne in Besitz eines Führerscheins den Pkw nutzte. Dieser wäre jedoch nicht mehr vor Ort.

Nach erstem Sachstand könnte der Pkw beim Wenden in den Graben gerutscht sein, wobei die Verantwortlichkeit derzeit nicht eindeutig ist.

Da der 50-Jährige auch keine Fahrerlaubnis zum Führen eines Pkw hatte, wurde das Abschleppen des Fahrzeuges erforderlich.

Die Polizei bittet zur Klärung der näheren Umstände um Hinweise. Zeugen, die das Wenden bzw. eine im grauen Pkw BMW sitzende bzw. fahrende Person gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

