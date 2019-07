Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 49-Jähriger ruft innerhalb kurzer Zeit gleich achtmal den Polizeinotruf ... und das ohne Not! Polizei leitet Verfahren ein!

Wilhelmshaven (ots)

Der Missbrauch eines Notrufs ist eine Straftat - die vorgetäuschte Notlage kann lebensrettende Maßnahmen blockieren und behindern Wilhelmshaven.

Am Mittwoch, den 24.07.2019, ruft eine männliche Person im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 21.42 Uhr insgesamt achtmal über Polizeinotruf in der Kooperativen Großleitstelle Oldenburg an. Die Person nennt ihren Namen, äußert jedoch keine polizeilichen Sachverhalte. Stattdessen beleidigt er den Leitstellenkonsumenten und gibt außerdem an, Drogen zu konsumieren.

Über die angezeigte Rufnummer kann als Anschlussinhaber ein 49-jähriger Wilhelmshavener ermittelt werden, den die Einsatzkräfte an der Wohnanschrift jedoch nicht antreffen konnten.

Die Ermittlung hinsichtlich der missbräuchlichen Nutzung von Notrufen, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei eindringlich vor dem Missbrauch wichtiger Einsatz- und Rettungsketten:

"Personen, die sich aus Scherz oder aus welchen Gründen auch immer, eine Notsituation oder gar eine Straftat vortäuschen, blockieren die Notrufleitungen und beschäftigen Einsatz-und Rettungskräfte, die unter Umständen woanders tatsächlich benötigt werden" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

"Bei diesen Fällen leiten wir ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs eines Notrufs ein und prüfen die Sachlage genau!"

