Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei geht bei dem flüchtenden Fahrzeug von einem Lkw aus und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Wie die Polizei bereits mitteile, kam es am 18.07.2019, in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr zu einer Fahrzeugbeschädigung. Ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße abgestellter Pkw Opel wurde nicht unerheblich beschädigt; der Schaden im Heckbereich beläuft sich auf mehrere tausend Euro (FOTO).

Nach derzeitigem Sachstand geht die Polizei davon aus, dass aufgrund der Beschädigungshöhe ein Lastkraftwagenfahrer als Verantwortlicher in Frage kommen könnte.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-91879-0 in Verbindung zu setzen.

