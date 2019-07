Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel in Varel - Weiterfahrt untersagt, Verfahren eingeleitet

Wilhelmshaven (ots)

varel. Zum wiederholten Male wurde ein 21-Jähriger aus Zetel unter dem Einfluss berauschender Mittel, fahrend in seinem PKW angehalten. In der Nacht zum Freitag, 26.07.2019, kontrollierte den Heranwachsenden eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 01.00 Uhr in der Gertrud-Barthel-Straße. Da ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv war, musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

