POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für den zeitraum 26.-28.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung mit anschließendem Hausfriedensbruch im Freibad Jever Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr werden der Polizei badende Personen im Freibad Jever gemeldet. Durch die Beamten konnten tatsächlich Personen angetroffen werden, welche offensichtlich dem nächtlichen Badevergnügen nachgingen. Hierzu wurde vermutlich zuvor ein Zaun des eingefriedeten Grundstücks beschädigt, um auf das Freibadgelände zu gelangen. Durch die Beamten wurde der Badespaß beendet und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachbeschädigung mit anschließender Trunkenheitsfahrt im Wangerland endet im Polizeigewahrsam Am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr kam es auf dem Campingplatz Schillig innerhalb einer feiernden Gruppe zu einem Streit, wobei ein 22-jährige den Pkw eines anderen beschädigte. Anschließend entfernte sich der offensichtlich betrunkene 22-jährige Beschuldigte mit seinem Pkw vom Campingplatz. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte in seinem Pkw angetroffen werden. Aufgrund der starken Alkoholisierung war ein Alkotest nicht mehr möglich. Nachdem auf der Dienststelle in Jever eine Blutentnahme durchgeführt wurde, verbrachte der Beschuldigte die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Verkehrsunfall infolge von Trunkenheit in Sande Am Sonntagmorgen gegen 01.40 Uhr kam ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Sande, Altgödenserhörn, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr circa 50 Meter auf der Berme, beschädigte hierbei einen Leitpfosten und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Am Fahrzeug sowie am Leitpfosten erstand Sachschaden. Da der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde sowohl eine Blutentnahme durchgeführt als auch der Führerschein einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Tel-Nr. 04461/92110 in Verbindung zu setzen. Kennzeichendiebstähle auf dem Campingplatz Hooksiel Auf dem Campingplatz Hooksiel wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Pkw jeweils beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen mmachen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Tel-Nr. 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

