POL-PDMT: Montabaur - Versuchter Wohnungseinbruch in der Rhönstraße

Montabaur (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 10.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Rhönstraße in Montabaur. Ein bislang unbekannter Täter begibt sich in der Annahme, dass niemand zu Hause ist, an die rückwärtige Gebäudeseite eines Wohnhauses. Eine Zeugin sieht den Täter und spricht diesen aus einem Fenster an, was er dort suche. Er entgegnet, dass er nach dem Rollladen sehen müsse. Die Zeugin teilt mit, dass sie sich telefonisch vergewissern werde, ob das auch stimmt. Als sie zurück zum Fenster kommt, ist der Mann verschwunden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 - 35 Jahre, ca. 175 cm, normale Figur, blaue Jeanshose, dunkles T-Shirt, sprach deutsch ohne Akzent, mitteleuropäisches Aussehen, dunkle Haare, die an den Seiten sehr kurz waren. Der Mann trug einen blauen Werkzeugkoffer bei sich.

Wäre der Mann von der Zeugin nicht angesprochen worden, so wäre es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise unter Tel: 02602/9226-0

