Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte gefährliche Körperverletzung mit Messer

Mainz (ots)

Dienstag, 30.07.2019, 04:00 Uhr

In einer Bar in der Umbach kommt es zum o.a. Zeitraum zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Gästen. Nach ersten Ermittlungen bedroht ein bisher unbekannter Mann eine Gruppe unter Vorhaltung eines Messers, ohne jedoch zuzustechen. Nach Eintreffen der alarmierten Polizei ist keiner der Beteiligten mehr vor Ort. Die noch anwesenden Gäste können keine Angaben zur Situation machen. Die Geschädigten und der Beschuldigte sind derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

