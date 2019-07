Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher geschnappt in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Einbrecher geschnappt

Bad Vilbel: Nachdem in der Vergangenheit bereits häufiger Einbrecher auf Baustellen im Neubaugebiet "Am Quellenhof" ihr Unwesen trieben, meldete ein Wachdienst am Mittwoch (10.07.) gegen 00.40 Uhr die Auslösung eines Bewegungsmelders.

Sofort begaben sich Polizisten vor Ort und trafen zwei Männer mit Taschenlampen an. Als diese sich entdeckt sahen, flüchten sie und ließen einen Rucksack zurück. Eine Absuche des Geländes gestaltete sich aufgrund der Dunkelheit und der Baustellen schwierig. Die Gebäude im Rohbau sind zugänglich, da noch keine Türen oder Fenster verbaut sind. Baugruben ragen mehrere Meter in die Tiefe. Überall liegt Baumaterial. Das Gelände ist uneben und extrem unübersichtlich. Dennoch gelang es einer Streife einen Mann zu stellen, der sich in einem der Rohbauten verborgen hielt. Schraubendreher in seinen Händen legte er auf Aufforderung ab und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Den zweiten Langfinger stellte ein weiteres Streifenteam nach kurzer Suche. Auf der Baustelle fanden die Gesetzeshüter frische Aufbruchspuren an Baucontainern. Was die beiden Ganoven tatsächlich mitgehen lassen wollten, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Bei den Festgenommenen fanden die Ordnungshüter bereits einen Teil des Diebesguts. Auch Aufbruchwerkzeug und Taschenlampen führten die schon häufig polizeilich aufgefallen Frankfurter im Alter von 47- und 52-Jahren mit sich.

Sie mussten mit zur Dienststelle kommen. Letztlich entscheiden Staatsanwalt und Richter, ob sie in Untersuchungshaft gehen.

Corina Weisbrod

