Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schwerverletzter von Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht in Büdingen

Friedberg (ots)

Schwerverletzter von Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht

Büdingen: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag (9.7.) gegen 8.55 Uhr. Auf der Landstraße zwischen Rinderbügen und Büdingen kam ein Seat Toledo aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige Fahrer musste eingeklemmt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schwersten Verletzungen in eine Frankfurter Klinik. Wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Landstraße bis 10.20 Uhr voll gesperrt. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Hinweise auf ein weiteres beteiligtes Fahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

