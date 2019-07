Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkohol

Mainz (ots)

Montag, 29.07.2019, 22:22 Uhr

Ein 67-jähriger PKW-Fahrer befährt die Ailcenbrücke auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wallstraße. Bei der Ausfahrt des Hauptbahnhofes West möchte ein 16-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überqueren.

Aus bisher unbekannter Ursache stürzt dieser auf die Fahrbahn. Nach dem Aufstehen kommt es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem herannahenden PKW. Der 67-Jährige flüchtet von der Örtlichkeit.

Er kann mittels Zeugenhinweisen ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt bei ihm 0,72 Promille. Daraufhin wird ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein vorläufig entzogen und seine PKW Schlüssel sichergestellt.

Der 16-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wird vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

