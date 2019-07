Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung von Fahrzeugen

Mainz (ots)

Sonntag, 28.07.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 29.07.2019, 09:00 Uhr

Im Goßlerweg werden drei PKWs durch bisher unbekannte Täter mit schwarzen und weißen Schriftzügen beschmiert. Nach ersten Ermittlungen können glücklicherweise alle Schriftzüge problemlos entfernt werden. Bei einem Fahrzeug wurden zusätzlich auch alle vier Reifen zerstochen. Nach weiteren Ermittlungen kann in der Nähe des Tatorts Unrat festgestellt werden, der den unbekannten Tätern zuzuordnen sein dürfte. An den Gegenständen werden DNA-Spuren sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Höhe des Sachschadens kann nicht genauer beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

