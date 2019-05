Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Rentnerin bestohlen (43-2205)

Speyer (ots)

22.05.2019, 11.00 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 71-jährige Frau am Bartholomäus-Weltz-Platz. Sie wurde hier von einem Mann angesprochen und nach Münzgeld befragt. Als die Rentnerin in ihrem Geldbeutel nachschaute nutzte dies der Täter, um 250 Euro aus dem Geldbeutel zu entwenden. Die Rentnerin hat den Diebstahl erst zu Hause bemerkt. Bei dem Täter soll es sich um einen 55-60-jährigen Mann handeln, circa 170 cm groß, osteuropäisches Aussehen. Er trug eine beige Jacke und sprach gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

