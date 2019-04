Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Hettensen

Northeim (ots)

37181 Hardegsen - Hettensen, Wiesenstraße, 04.04.2019, 16:15 - 05.04.2019, 13:00 Uhr,

Hettensen (gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde ein in der Wiesenstraße in Hettensen abgestellter Pkw Seat vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Am linken Kotflügel und am linken Außenspiegel entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hardegsen (Tel. 05505-2323) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell