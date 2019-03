Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Polizei ertappt Tempo- und Handysünder sowie Gurtmuffel

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Die Bilanz einer zweistündigen Verkehrskontrolle in der Wein- und der Staatsstraße ist erschreckend. 17 Tempo- und 5 Handysünder sowie 8 Gurtmuffel ertappte gestern die Polizei innerhalb zwei Stunden in der Staats- und Weinstraße. Während 16 Temposünder mit einer Verwarnung belegt wurden, muss ein Autofahrer mit einem Bußgeldbescheid rechnen, da er in der 30er Zone mit 55 km/h unterwegs war. Für die Handysünder wird es besonders teuer. Sie müssen 100 Euro Bußgeld zahlen und erhalten einen Punkt in Flensburg. Bitte denken Sie daran: Bereits mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt zu sein, bedeutet einen "Blindflug" von 14 Metern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell