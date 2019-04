Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mobiltelefon aus Hosentasche entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bar in der Mühlenstraße, Samstag, 06.04.2019, ca. 02:10 Uhr,

Northeim (gro)

Einem 21-jährigen Northeimer wurde während des Aufenthalt in einer Bar in der Mühlenstraße das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet. Es handelt sich um ein IPhone 8 in spacegrau, der Schaden wird mit ca. 700 Euro beziffert. Personen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-7005-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell