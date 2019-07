POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Um 05:28 Uhr kam es auf der L 3467 heute Morgen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, dass in der Gemarkung von Frieda von dem Pkw eines 54-Jährigen aus Geismar erfasst und dabei verletzt wurde. Das verletzte Tier rannte anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend, um 21:01 Uhr, ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner, der auf der L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Auf dem Parkplatz des Stadtbahnhofs in Eschwege parkte gestern Abend, um 19:05 Uhr, ein 18-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw rückwärts aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Hyundai. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz des Eschweger Krankenhauses am gestrigen Mittag, um 12:30 Uhr, beschädigte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried einen nebenstehenden geparkten VW Passat, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern; konnte aber dank Zeugenaussagen ermittelt werden.

Mit den Außenspiegeln ihrer Pkws kollidierten gestern Vormittag, um 11:40 Uhr, ein 37-Jähriger aus Pfaffschwende und ein 44-Jähriger aus Kella, die im Begegnungsverkehr auf der K 11 in der Gemarkung von Schwebda unterwegs waren. Schaden: 300 EUR.

Polizei Sontra

Um 16:00 Uhr wendete gestern Nachmittag eine 50-Jährige aus Hörselberg-Hainich ihren Pkw in der Frauenbörner Straße in Herleshausen. Hierzu fuhr sie in eine Einfahrt eines dortigen Anwesens hinein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 88-Jährigen, der rückwärts aus seiner Garage fuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 05:45 Uhr kollidierte heute früh ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode mit einem Waschbären, der die B 487 zwischen Hessisch Lichtenau und Retterode überquerte. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

