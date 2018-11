POL-HM: Gaunerpärchen in Holzminden, Höxter und Stadthagen unterwegs

1 weiterer Medieninhalt

- männliche Person: dunkler Hut, dunkles Hemd und schwarze Hose. - weibliche Person: ohne Sonnenbrille, weiß-braun gemusterte Bluse (wie in Holzminden), dunkles Haar u. beige Handtasche wie Holzminden) Bild-Infos Download

Holzminden/Höxter/Stadthagen (ots) - Das auf den Bildern zu erkennende Pärchen wurde dabei aufgezeichnet, wie es bereits am 20.09.2018 den Elektronikfachhandel `Expert` in Holzminden und am 22.09.2018 den `Expert-Markt` in Stadthagen betritt. Im `Expert-Markt` Holzminden entwenden die beiden am ein Notebook und am 22.09.2018 versuchen sie im `Expert-Markt` Stadthagen einen Fotoapparat zu entwenden. Ebenfalls am 20.09.2018 begeht das Pärchen einen Diebstahl im `Expert-Markt` Höxter. Hierbei erbeuten sie hochwertige Kopfhörer und Lautsprecher. Zur Tat in Höxter liegen leider keine Fotos vor.

Nachdem das Gaunerpärchen den `Expert`- Markt Stadthagen am 22.09.2018 verlassen hatte, konnte beobachtet werden, dass es mit einem grünen Ford Focus mit HER-Kennzeichen davongefahren ist.

Wer kann Angaben zu den beiden Personen oder zu dem Pkw machen ?

Hinweise an die Polizei Holzminden unter 05531/9580 oder an die Polizei Höxter unter 05271/9620.

KHK Schreck

Polizeikommissariat Holzminden

-Einsatz- und Streifendienst-

Telefon: 05535/958-144

E-Mail: nadine.meese@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

