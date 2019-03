Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl von Kupferkabel -

65582 Diez (ots)

Am Montagvormittag (18.03.2019) wurde durch ein Bauunternehmen festgestellt, dass von der Baustelle "Kasernenplatz" in der Emmerichstraße in Diez ca. 50 Meter eines Starkstromkabels entwendet wurden. Tatzeitraum dürfte dass vergangene Wochenende gewesen sein. Bemerkenswert ist, dass das Kabel abgeschnitten wurde obwohl es am Baustromkasten angeschlossen war. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der PI Diez zu melden.

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

