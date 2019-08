Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Kleve (ots)

Am Montag (22. Juli 2019) gegen 12:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein, in Kleve Zugang zur Wohnung einer 90-Jährigen. Er gab an, die Seniorin sei nun für die Pflegestufe anerkannt und würde noch eine rückwirkende Zahlung erhalten. Vermutlich beobachtete der Tatverdächtige, wie die Geschädigte im Schlafzimmer ihre Handtasche aus einem Versteck holte, um Geld zu wechseln. Nachdem der Tatverdächtige mit der 90-Jährigen ins Wohnzimmer ging, um dort die vermeintliche erste Pflege durchzuführen, ließ er die Geschädigte zurück und stahl aus der noch offen dastehenden Handtasche Bargeld, die EC-Karte sowie ein Sparbuch. Danach flüchtete er.

Wer kann Angaben zu dem auf dem Phantombild gezeigten Tatverdächtigen machen? Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-trickdiebstahl

Hinweise zu der Person auf dem Bild oder zu ihrem Aufenthaltsort bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

