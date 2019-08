Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kradfahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Mit schweren Verletzungen musste der 16-jährige Fahrer eines Motorrades am Montagabend in das Krankenhaus gebracht werden. Der Gocher war gegen 21.30 Uhr ohne Führerschein auf dem Tichelweg in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte dann zunächst die Borsteinkante touchiert und war gegen eine Straßenlaterne geprallt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der kurze Zeit später ermittelte 18-jährige Freund aus Uedem dem späteren Unfallopfer sein Krad nur für Fahrübungen auf dem nahegelegenen Edeka Parkplatz überlassen hatte. (SI)

