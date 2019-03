Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfall

Lotte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ibbenbürener Straße ist am Samstagmorgen (09.03.) ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Gegen 08.40 Uhr befuhr der 81-Jährige die Lengericher Straße und wollte am Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung die Ibbenbürener Straße in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 37-Jährigen der auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs war. Der 81-jährige Zweiradfahrer aus Lotte stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.100 Euro.

