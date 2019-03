Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum - Täter flüchtet nach Einbruch

Steinfurt (ots)

Samstag, 09.03.2019, 00:54 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter löste bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Engelstraße einen Alarm aus. Im Kindergarten löste der Täter einen Tresor aus der Wandverankerung. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, flüchtete der Täter ohne Tatbeute zu einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug. Die den Täter fußläufig verfolgenden Polizeibeamten konnten die Flucht mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem über den Burgsteinfurter Damm in Richtung Emsdettener Straße fahrenden Täter verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

