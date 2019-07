Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Garage

Daun (ots)

In einem nicht näher einzugrenzenden Tatzeitraum bis zum 04.07.2019, 11:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in die Garage einer 40-jährigen Geschädigten im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße in Daun ein.

Hier wurden mehrere Gegenstände aus der Garage entwendet. Zuletzt wurde aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug der Geschädigten deren EC-Karte entwendet.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



