Polizei Hagen

POL-HA: Vespa-Fahrerin leicht verletzt nach Unfall auf der Bülowstraße

Hagen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 8:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bülowstraße, bei dem sich eine Vespa-Fahrerin leicht verletzte. Die 51-Jährige war in Fahrtrichtung Brunnenstraße unterwegs, als ein 79-jähriger mit seinem Mazda wendete, um auf die Haldener Straße zu fahren. Die Rollerfahrerin kollidierte mit dem Auto und stürzte. Sie konnte nach einer Erstbehandlung im Rettungswagen eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell