Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Sachbeschädigung

Hagen (ots)

Am Dienstag, 23. Juli, meldete eine Zeugin gegen 00:30 Uhr der Polizei eine Person, die in der Blücherstraße mehrere Fahrzeuge beschädigte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen, einen 19-jährigen Mann, und seine ebenfalls 19-jährige Begleiterin zwischen der Lützowstraße und der Blücherstraße antreffen. Beide versuchten zunächst zu flüchten, konnten jedoch gestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme reagierte der Mann anschließend verbal aggressiv und griff die Beamten im weiteren Verlauf mehrfach körperlich an. Ein Polizist wurde bei dem Vorfall an der Hand verletzt, blieb aber nach kurzer, ärztlicher Behandlung dienstfähig. Der Täter stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Beteiligung der 19-jährigen Begleiterin an der Sachbeschädigung wird geprüft. An einem Opel Corsa, VW Polo und einem Renault entstand insgesamt ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.

