Polizei Hagen

POL-HA: VW fährt in Hauswand

Hagen (ots)

Am Sonntag, 21.07.2019 verlor ein 61-jähriger Hagener aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er gegen 10:00 Uhr die Böhmerwiese in Richtung Franzstraße entlang. Dort prallte sein Golf gegen einen geparkten Touran und anschließend gegen eine Hauswand. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 61-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Was genau geschah, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

