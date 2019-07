Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Einbruchsversuche in Boele

Hagen (ots)

Zweimal versuchten bislang unbekannte Einbrecher vergeblich, in Boele eine Terrassentür und eine Wohnungstür aufzuhebeln. Am Montag versuchten unbekannte Einbrecher in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.45 Uhr vergeblich, die Terrassentür einer Parterrewohnung in der Hengsteyer Straße aufzuhebeln. Mutmaßlich auch in diesem Zeitraum betraten die Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Knüwenstraße. Hier versuchten sie, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Sowohl die Wohnungstür als auch die Terrassentür waren zusätzlich gesichert. Daher gelangten die Täter nicht in die Wohnungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

