POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hagen (ots)

Am Sonntag, 21. Juli 2019 gegen 18:00 Uhr, flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer eines Mercedes nach einem Verkehrsunfall in der Heubingstraße. Die Person beschädigte einen am Straßenrand geparkten Audi. Ein 62-jähriger Zeuge war durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam geworden, sah das Fahrzeug des Unfallverursachers jedoch nicht mehr. Dessen Pkw verlor bei der Kollision jedoch ein Fahrzeugteil. Dieses stammt von einer Mercedes C-Klasse aus der Baureihe zwischen den Jahren 2000-2007. Das Auto ist vermutlich am hinteren Radkasten im Bereich der C-Säule beschädigt. Am Audi entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 2.000 Euro beläuft. Ist jemandem ein Fahrzeug mit den oben genannten Beschädigungen aufgefallen? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

