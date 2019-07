Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad und Roller in Boele gestohlen

Hagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 22.07.2019, kam es zum Diebstahl von gleich zwei Fahrzeugen in der Niedernhofstraße. Zeugen entdeckten am Montagmorgen, dass ein roter Motorroller mit Rückbankkoffer gestohlen wurde. Vermutlich im selben Tatzeitraum, zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr, entwendeten die Täter ein weiteres Kraftrad. Es handelt sich um eine schwarze Honda Montesa mit ledernen Seitentaschen. Nach bisherigen Ermittlungen war die Honda mit einem Lenkradschloss gesichert. Wie die Täter die Fahrzeuge abtransportierten ist noch völlig unklar. Hinweise zum Verbleib des Motorrades, des Rollers oder den Tätern nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

