Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 01.09.2019

Leer/Emden (ots)

++ Feststellung diverser Verstöße im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ++ Brand eines PKW

Leer - Feststellung diverser Verstöße im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, wird ein mit drei männlichen Personen besetzter PKW VW Golf mit Kennzeichen Leer durch eine Streifenbesatzung im Hoheellernweg angehalten und kontrolliert. Schnell wird festgestellt, dass der 25-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen einer Durchsuchung des 22-jährigen Beifahrers wird bei diesem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Auch der 32-jährige Mitfahrer ist im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel. Die Drogen werden sichergestellt und die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Gegen die Beschuldigten werden nunmehr die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Brand eines PKW

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Polizei gegen 01:20 Uhr der Brand eines im Königsweg in Ostrhauderfehn abgestellten PKW VW Golf gemeldet. Durch den Fahrzeugbrand wird auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen breitet sich das Feuer vom Motorraum auf das gesamte zwei Jahre alte Fahrzeug aus. Dieses kann schließlich durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren aus Ostrhauderfehn und Holterfehn gelöscht werden. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wurde u.a. der PKW beschlagnahmt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Verteiler

Medien mit Zugang zu "ots-Presseportal"

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell