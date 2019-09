POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.09.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Mehrere Straftaten nach Verkehrskontrolle ++ Hochwertiges E-Bike entwendet ++ Kraftstoffspur verursacht Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Hesel - Mehrere Straftaten nach Verkehrskontrolle

Hesel - Am gestrigen Abend wurde gegen 22:00 Uhr ein Pkw des Herstellers GMC durch eine Streifenwagenbesatzung in der Mühlenstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer aus Holtland Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Auch ein Drogenvortest verlief positiv. In dem Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge einer pulverartigen Substanz, bei der es sich augenscheinlich um Betäubungsmittel handelt, auf. Das Pulver wurde sichergestellt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten weiterhin fest, dass der Holtländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 27-jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Borkum - Hochwertiges E-Bike entwendet

Borkum - Bereits am letzten Samstag wurde in den Nachmittagsstunden ein hochwertiges Trekking-E-Bike in der Straße Ostkaje durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das silberfarbene Trekkingrad war sowohl mit einem Seilschloss an einem Zaun befestigt als auch mit einem zusätzlichen Bügelschloss gesichert. Der Schaden bemisst sich auf einen mittleren, vierstelligen Wert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Kraftstoffspur verursacht Verkehrsunfall

Leer - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer verursachten Kraftstoffspur auf der Heisfelder Straße machen können. Am gestrigen Morgen gegen 07:35 Uhr kam es auf der Heisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades. Eine 18-jährige aus Bunde befuhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Peugeot die Heisfelder Straße in Fahrtrichtung Ostersteg. In Höhe eines Fahrradgeschäftes wechselte sie die Fahrspur. Dabei rutschte das Fahrzeug aufgrund einer dortigen Kraftstoffspur auf die Seite. Die Bunderin stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Verursacher der Kraftstoffspur ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Emden - Am letzten Samstagabend beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Freiligrathstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der blaue VW Golf weist an der vorderen, linken Stoßstange Lackkratzer auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

