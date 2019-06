Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Diebe im Baugebiet Dorenberg III unterwegs

Glandorf (ots)

Zwischen Samstag und Montag waren Diebe im Baugebiet Dorenberg III, demnächst Müllerring, unterwegs. Aus den Rohbauten, Baucontainern und von den Baustellen wurden diverse Kabel gestohlen, vermutlich um an Kupfer zu gelangen. Ob ein weißer Mercedes Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen mit den Diebstählen in Verbindung steht, könnten Zeugenhinweise klären. Anrufe dazu werden unter 05401 879500 von der Polizei in Georgsmarienhütte entgegengenommen.

