Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-OT Wehrendorf: Verletzte bei Brand einer Maschine

Bad Essen (ots)

In der Betriebshalle eines Recyclingunternehmens im Gewerbegebiet am Mittellandkanal kam es am Nachmittag zu einem Brand an einer Maschine. Bei Schweißarbeiten an einem defekten Förderband gegen 14.40 Uhr geriet dieses nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in Brand, was schnell zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Fünf Mitarbeiter der Firma wurden durch den Qualm leicht, eine Person sogar schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein eingesetzter Feuerwehrmann klagte über Erschöpfungszustände, vermutlich hervorgerufen durch die warme Witterung, erholte sich aber schnell wieder. An dem Gebäude selbst entstand kein Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

