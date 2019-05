Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl auf ALDI-Parkplatz

Prüm (ots)

Am Mittwoch, 22.05.2019, wurde gegen 16:35 Uhr ein Mountainbike, welches in einem Fahrradständer auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes im Gerberweg in Prüm abgestellt war, entwendet. Wie drei Kinder, darunter war auch der Geschädigte, der Polizei berichteten, trat der unbekannte Täter an eines der Kinder heran und sagte, dass er das Fahrrad nun mitnehmen werde. Zuvor stieg der Täter aus einem PKW heraus. Der Täter fuhr mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Beschreibung des männlichen Täters: ca. 35 Jahre alt, mittelgroß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarzes, kurzes Haar, Bekleidung: weißes T-Shirt, dunkle Brille

Beschreibung des Mountainbikes: schwarzer Rahmen mit grünen Fragmenten, Hersteller: Bulls

Augenzeugen in dieser Sache werden gebeten, Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon: 06551/9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu geben.

