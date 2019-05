Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aufbruch eines Geldausgabeautomaten

Salmtal (ots)

Am 22.05.2019 kam es um 02:04 Uhr zu einem Aufbruch eines Geldausgabeautomaten einer Bank in Salmtal. Die bisher unbekannten Täter sind flüchtig. Es wurde mit starken Kräften aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Trier nach den Tätern gefahndet. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort übernommen.

Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Tatort oder in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise erbeten an die Polizei Wittlich oder an die Kripo Wittlich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0 oder 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell