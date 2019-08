Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Neuwertiges Trekkingrad aus Hinterhof gestohlen

Osnabrück (ots)

Aus dem Hinterhof eines Wohnhauses am Goethering, zwischen der Mittelstraße und der Möserstraße, stahlen Unbekannte ein neuwertiges Trekkingrad des Herstellers Stevens (Modell 7x Gent). Das graue (Slate Grey) Fahrrad ist mit einem 52cm-Rahmen ausgestattet und war an einem Zaun angeschlossen, als sich die Diebe zwischen Donnerstagabend (18.15 Uhr) und Freitagmorgen (08 Uhr) an dem Schloss zu schaffen machten und das Herrenrad mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

