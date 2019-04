Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - zwei Wohnungseinbrüche - Täter bohrten Loch in Rahmen der Terrassentüren

Selm (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24.04.2019) haben unbekannte Einbrecher bei zwei Einfamilienhäusern an der Töpferstraße ein Loch in die Rahmen der Terrassentüren gebohrt und so den Schließmechanismus überwunden. Die Täter durchsuchten Teile der Häuser. Nach ersten Feststellungen wurde bei beiden Einbrüchen nichts entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

