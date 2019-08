Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Firmeneinbruch im Industriegebiet

Bohmte (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 22.15 Uhr, und Freitag, 05.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Bruchheide. Dort brachen die Täter in eine Produktionshalle ein, hebelten mehrere Bürotüren auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Einbrecher stahlen Kupfer und mehrere Computer und transportierten ihre Beute vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05471/9710 zu melden.

